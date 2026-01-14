Piets irre Pleiten
Folge 25: Gib Gummi, Piet!
Der beste Skateboarder dieses Planeten, Rip Ryker, macht eine Stippvisite in Zekes Stadt und schreibt einen Skater-Wettbewerb aus, bei dem der beste Bewerber am Ende gegen ihn selbst antreten soll. Das ist für Zeke natürlich ein gefundenes Fres-sen. Denn wenn er irgendetwas richtig gut kann, dann natürlich skateboarden. Also bewirbt er sich und wird mit seinem Turbo-Board, dass er sich mit Hilfe seines ma-gischen Zeichenblockes flux gemalt hat, auch prompt für den Wettbewerb zugelas-sen. Natürlich kann er dabei fest auf seine Familie rechnen: auf Mama Ida als Ernäh-rungsberaterin, auf Bruder Ike als Konditionstrainer, auf Schwester Rachel als diejenige, die alles filmisch dokumentiert. Und Papa Alwin? Der sorgt mit seinem Tu-ba für die angemessene und unüberhörbare Begleitmusik! So ziehen die Palmers in die Schlacht, und tatsächlich läuft im Wettbewerb alles auf ein Duell zwischen Rip und Zeke hinaus. Um den Zweikampf aber nicht zu verlieren, kehrt Rip allmählich seine feigen und hässlichen Charakterzüge heraus. Zeke hat alle Mühe, dagegen anzukommen. Aber keine Sorge. Schließlich ist unser Held im Besitz eines Notiz-blockes, gegen den kein Kraut gewachsen ist!
