Piets irre Pleiten
Folge 26: Piets Bude
Alle Nase lang platzt irgendwer in Zekes Zimmer und stört! Das wird Zeke zu bunt. Er schnappt sich seinen magischen Notizblock und verwandelt damit die Garage der Palmer-Familie in einen schniecken Partyraum mit integrierter Half-Pipe und Cock-tailbar. In seiner neuen Bude will er ungestört von Rachel und Ike, Mama Ida und Papa Alwin seinen Neigungen nachgehen. Doch der Schuß geht nach hinten los. Hinz und Kunz begehren plötzlich Eintritt bei ihm, wollen seine neue Bude sehen und mit ihm feiern. Zeke wird dem Ansturm kaum noch Herr. Was bleibt ihm anderes übrig, als erneut zum Zeichenstift zu greifen und aus seiner Garage einen exclusiven Club zu machen, vor dem Türsteher den Eintritt regeln! Wer auf der Liste steht, kommt rein, wer nicht darauf steht, bleibt draußen. Das sorgt solange für entspannte Verhältnisse, bis sich Zeke selbst vor die Tür wagt – und bei der Rückkehr feststellt, dass er nicht mit mehr in seine eigene Bude eingelassen wird. Er steht nämlich nicht auf der Liste!
