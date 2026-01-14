Poochini
Walter hat für seine Familie einen Atombunker gebaut. Als ein Blatt seltsam vom Baum fällt, wittert er sofort Gefahr und sperrt sich mit Wendy und Billy im Atombunker ein. Poochini bleibt draußen und nutzt die Gelegenheit, um eine Riesenhundefete zu feiern. Irgendwann fehlt ihm seine Familie aber doch und er läßt Walter, Wendy und Billy frei. Walter und Wendy sind total entsetzt, als sie die vielen Hunde in ihrem Haus sehen, Billy dahingegen findet's cool.
