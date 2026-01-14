Poochini
Folge 27: Die neue Leine
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini hat eine neue Leine bekommen und nun muss Billy, der dazu genauso wenig Lust hat wie sein Hund, mit ihm Gassi gehen. Poochini benimmt sich unmöglich und zieht wie ein Verrückter solange an der Leine herum, bis er endlich frei ist und alleine durch die große Stadt laufen kann. Doch die so hart erkämpfte Freiheit bekommt ihm ganz und gar nicht. Er findet sich allein überhaupt nicht zurecht und landet in der Gosse. Also ist Poochini dann doch sehr froh, als er Billy endlich wiederfindet, was natürlich nicht bedeutet, dass er sich von nun an besser benimmt.
