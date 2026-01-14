Poochini
Folge 33: Feuer und Flamme
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini und Billy werden dabei erwischt, wie sie an einen Hydranten pinkeln und müssen zur Strafe eine Intensivausbildung bei der Feuerwehr machen. Während Billy mehrfach schrecklich versagt, feiert Poochini beim Feuerlöschen große Erfolge und beginnt, an der Sache Gefallen zu finden, auch wenn das Feuerwehr-Dasein ein wenig schmuddelig ist.
