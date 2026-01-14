Poochini
Folge 39: Der Kotzinator
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Weil Walter das Haus nicht selber streichen will, baut er einen Roboter, um dies zu übernehmen. Der dreht aber völlig durch, fängt an, sämtliche Gegenstände zu fressen und sie wieder auszukotzen. Dummerweise wird auch Poochini verschlungen und nimmt aber als einziger nicht den Weg alles Erbrochenen. Zum Glück schafft es Poochini doch noch, am Ende aus dem Metallmonster befreit zu werden.
