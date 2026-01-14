Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Die Bienenkönigin

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 47vom 14.01.2026
Die Bienenkönigin

Die BienenköniginJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 47: Die Bienenkönigin

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Walter nimmt beglückt ein Paket von der Briefträgerin in Empfang, dessen Inhalt seinen zukünftigen Lebensunterhalt sichern soll: Ein Bienenkorb! Denn Walter hat beschlossen, sein Glück als Imker zu versuchen. Doch als der Korb erst mal ausgepackt ist, bereut er diese Idee sehr schnell, denn darin befindet sich eine aggressive Riesenbiene, die die ganze Familie terrorisiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen