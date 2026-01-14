Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 56vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im der zweiten Geschichte erfahren die Whites, daß ihr Wohnort von einem schrecklichen Wirbelsturm heimgesucht werden soll, weshalb die Behörden die gesamte Einwohnerschaft evakuieren wollen. Aber dieser Plan stößt bei Walter auf taube Ohren, denn er befürchtet, daß sein geliebtes Haus während seiner Abwesenheit von Plünderern ausgeräumt wird. Deshalb beschließt er, sein Haus zu verbarrikadieren und den Sturm gemeinsam mit seiner Familie im Inneren zu überstehen. Doch dabei unterläuft ihm leider ein peinlicher Fehler, weshalb er schon bald mit Poochini inmitten von gefährlichen Windhosen herumirren muss..

