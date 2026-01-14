Poochini
Folge 58: Der Golfhund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter entnimmt voller Begeisterung seiner Zeitung, daß der weltberühmte Milliardär Buckley demnächst an einem Turnier auf dem nahegelegenen Golfplatz teilnehmen wird - und wittert natürlich Morgenluft. Denn auf dem Golfplatz werden ja bekanntlich die meisten Geschäfte angebahnt, und so begibt sich Walter schnurstracks in den vornehmen Country Club, um Buckley um einen Job zu bitten. Doch leider nimmt er als Assistenten nicht nur Poochini, sondern auch den missratenen Billy mit, weshalb es natürlich zu einer Katastrophe kommt und Walter weiterhin arbeitslos bleiben muss...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick