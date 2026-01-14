Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Abgespeckt

Staffel 1Folge 59vom 14.01.2026
Abgespeckt

Poochini

Folge 59: Abgespeckt

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Walter gibt sich aus Frust über seine Arbeitslosigkeit exzessiven Fressorgien hin, was natürlich dazu führt, daß sein Bauch bald zu unansehnlicher Größe heranschwillt, was von seiner fitnessbegeisterten Gattin Wendy mit Entsetzen zur Kenntnis genommen wird. Und als auch Poochinis Übergewicht nicht mehr wegzuleugnen ist, verordnet die resolute Hausfrau ihrem Hund ein extremes Trainingsprogramm, aufgrund dessen sich Poochini bald in einen muskelbepackten Hunde-Schwarzenegger verwandelt..

