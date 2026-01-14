Poochini
Folge 60: Ohrensausen
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Billy eines Tages auf einer Cornflakes-Packung liest, daß manche Tiere mit außergewöhnlich gut funktionierenden Sinnesorganen ausgestattet sind, und Hunde zum Beispiel 25mal besser hören können als Menschen, ist dies für ihn natürlich Anlass genug, seinen Hund diversen Hörtests zu unterziehen, was für den armen Poochini natürlich wieder mal Dauerfolter bedeutet..
