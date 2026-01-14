Poochini
Folge 69: Die Poochini-Therapie
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini hört im Radio eine Sendung über die diversen Ängste, die den modernen Menschen plagen, und er muss feststellen, daß auch die Whites nichts frei von solchen Neurosen sind. Billy hat Angst vor der Dunkelheit, Walter hat schreckliche Höhenangst, und Wendy bekommt hysterische Anfälle, sobald sie nur ein Stück Fleisch erblickt. Doch der raffinierte Poochini denkt sich eine Therapie aus, mit der er alle drei gleichzeitig von ihren Ängsten befreien kann...
