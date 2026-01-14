Poochini
Folge 70: Reisefieber
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Familie White will Wendys Mutter besuchen, die in einer anderen Stadt wohnt, und natürlich soll der gute Poochini sie begleiten. Und weil die Whites per Flugzeug reisen wollen, muss Poochini in die eigens für diesen Zweck angeschaffte tiergerechte Hunde-Transportbox. Aber genau das behagt ihm ganz und gar nicht, und er weigert sich beharrlich, sich in das Plastikverlies zu begeben..
