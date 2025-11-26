Zum Inhalt springenBarrierefrei
Population: 11

Outback UFO Tours

ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 1
Outback UFO Tours

Population: 11

Folge 1: Outback UFO Tours

30 Min.
Ab 12

Als Andy in einem klitzekleinen Örtchen in Australien ankommt, ist er irritiert: Es gibt nur 12 Einwohner bzw. nun nur noch elf, denn einer ist seit ein paar Tagen verschwunden. Bei dem Mann handelt es sich um Hugo - Andys Vater. Hugo bietet Ufo-Touren für Touristen an. In seinem Haus entdeckt Andy ein verstörendes Video, in dem sein Vater von Außerirdischen berichtet. Um die Suche voranzutreiben, setzt Andy eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aus.

Population: 11
ProSieben FUN
Population: 11

Population: 11

