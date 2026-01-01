Population: 11
Folge 10: Like Father Like Son
32 Min.Ab 12
Der Quizabend endet für alle Teilnehmer mit einer großen Überraschung: Hugo liegt nackt in einem Feuerring. Er behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Weil er die verbrannte Leiche in seinem Truck nicht erklären kann, ist Hugo plötzlich der Hauptverdächtige in dem Mordfall. In der Zwischenzeit landet Doms Killer in Australien und macht sich auf die Suche nach Andy.
Population: 11
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
