Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Population: 11

Like Father Like Son

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Like Father Like Son

Like Father Like SonJetzt ohne Werbung streamen

Population: 11

Folge 10: Like Father Like Son

32 Min.Ab 12

Der Quizabend endet für alle Teilnehmer mit einer großen Überraschung: Hugo liegt nackt in einem Feuerring. Er behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Weil er die verbrannte Leiche in seinem Truck nicht erklären kann, ist Hugo plötzlich der Hauptverdächtige in dem Mordfall. In der Zwischenzeit landet Doms Killer in Australien und macht sich auf die Suche nach Andy.

Alle Staffeln im Überblick

Population: 11
ProSieben FUN
Population: 11

Population: 11

Alle 1 Staffeln und Folgen