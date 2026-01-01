Zum Inhalt springenBarrierefrei
Population: 11

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11
Folge 11: Desert Pearls

30 Min.Ab 12

Andy ist besorgt: Er bekommt noch immer Nachrichten von Doms Handy. Weil sein Geschäftspartner tot ist, geht Andy davon aus, dass der Killer nun Jagd auf ihn macht. Also packt er seine Sachen und verabschiedet sich von den Bewohnern Bidgeeguds. Dabei fällt ihm ein Brief in die Hände, der Andy und Hugo auf die Spur des verschollenen Geldes bringt.

