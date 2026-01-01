Population: 11
Folge 3: Who's Jeff
29 Min.Ab 12
Dom berichtet Andy bestürzt, dass ihre finanziellen Probleme aufzufliegen drohen. Wenn man ihnen auf die Schliche kommt, landen beide im Gefängnis. Andy muss seinen Vater also so schnell wie möglich aufspüren, um an seine Ersparnisse zu gelangen. Im einzigen Laden mit Internetanschluss trifft Andy auf Noel, der offenbar Probleme mit Hugo hatte. Cassie erklärt sich bereit, Noel auszuspionieren.
