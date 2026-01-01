Population: 11
Folge 9: Trivia Night
28 Min.Ab 12
Andy war so nah dran, seine finanziellen Probleme endlich zu lösen, doch Gareth macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Jimmy kehrt derweil zurück nach Bidgeegud. Er hat sein Priesteramt aufgegeben, will aber trotzdem wieder Teil der kleinen Gemeinde sein. Bei einem gemeinsamen Quizabend, an dem alle Bewohner teilnehmen, erhält Andy eine furchtbare Nachricht.
