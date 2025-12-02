Staffel 1Folge 1
Private Eyes
Folge 1: Der Kodex
43 Min.Ab 6
In der schnelllebigen und ruinösen Welt des Sports erleidet Cory Sinclair, der Star von Eishockey-Scout Matt Shade, einen Herzinfarkt auf dem Eis während der Ausscheidungen für die Profiliga. Das toxikologische Gutachten zeigt, dass Cory Dopingmittel eingenommen hat. Matt Shade glaubt an Corys Unschuld und tut sich widerwillig mit der Privatdetektiven Angie Everett zusammen, um herauszufinden, wer hinter dem Anschlag auf Cory steckt.
