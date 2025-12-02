Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 7
Karaoke - wer singt, stirbt!

Folge 7: Karaoke - wer singt, stirbt!

45 Min.Ab 6

Der sympathische Hipster Jay Lee engagiert Shade und Angie, um ihn zu beschatten. Er ist davon überzeugt, dass er in Gefahr schwebt, will aber nicht mehr darüber sagen. Was den beiden zuerst wie ein leicht zu handhabendes Spiel erscheint, wird schon bald ziemlich gefährlich, als sie versuchen, das Rätsel zu lösen, das hinter Jays Auftrag steckt, bevor es zu spät ist.

