Private Eyes

Staffel 2Folge 3
Der Geheimbund

Private Eyes

Folge 3: Der Geheimbund

45 Min.Ab 12

Als die Lieblingslehrerin der Schuldirektorin Ann Frame beschuldigt wird, eine sexuelle Beziehung mit einem Schüler zu haben, bittet sie Shade und Angie, zu ermitteln, was an der Sache dran ist, bevor sie eine offizielle Meldung macht. Die beiden finden heraus, dass das Gerücht seinen Ursprung in einem exklusiven Schüler-Club hat.

