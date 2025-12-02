Staffel 2Folge 3
Der Geheimbund
Private Eyes
Folge 3: Der Geheimbund
45 Min.Ab 12
Als die Lieblingslehrerin der Schuldirektorin Ann Frame beschuldigt wird, eine sexuelle Beziehung mit einem Schüler zu haben, bittet sie Shade und Angie, zu ermitteln, was an der Sache dran ist, bevor sie eine offizielle Meldung macht. Die beiden finden heraus, dass das Gerücht seinen Ursprung in einem exklusiven Schüler-Club hat.
