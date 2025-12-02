Staffel 2Folge 6
Die Ehre der DetektiveJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 6: Die Ehre der Detektive
45 Min.Ab 12
Shade und Angie werden von der Anwältin Melanie Parker engagiert. Sie sollen herausfinden, ob jemand versucht hat, in einem viel beachteten Fall die Geschworenen zu beeinflussen. Während ihrer Ermittlungen treffen sie auf einen anderen Privatdetektiv, Norm Glinski, der für die Gegenseite arbeitet. Obwohl die Chancen schlecht stehen, finden Shade und Angie Beweise, die den gesamten Fall und ihre Karrieren gefährden.
