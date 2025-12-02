Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

Staffel 2Folge 8
Jagd auf einen Toten

Folge 8: Jagd auf einen Toten

45 Min.Ab 12

Ein panischer Bestatter heuert Shade und Angie an, um eine fehlende Leiche zu finden. Sie müssen in verschiedene Beerdigungen hineinplatzen und decken schließlich ein Familienkomplott auf, bei dem Millionen Dollar einer umstrittenen Erbschaft verschwinden sollen. Unterdessen gibt Jules' bevorstehender Geburtstag Shade die Gelegenheit, seine Partyplanungsfähigkeiten zu beweisen. Er weiß nur noch nicht, ob die Feier der richtige Zeitpunkt ist, seine neue Freundin der Familie vorzustellen.

