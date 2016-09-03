Rückblick auf Tag 2 - mit Jochen SchroppJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: Rückblick auf Tag 2 - mit Jochen Schropp
115 Min.Folge vom 03.09.2016Ab 16
Auch am zweiten Tag kommentieren die Moderatoren Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Geschehnisse unserer Lieblings-Promis im Big Brother Haus. Mops Gizmo vervollständigt das Dreamteam. Außerdem zu Gast im Studio: Jochen Schropp.
