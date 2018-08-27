Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Umut KekilliJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Umut Kekilli
93 Min.Folge vom 27.08.2018Ab 12
In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ist heute der 4. Exit zu Gast. Umut Kekilli musste leider das Haus verlassen. Wir sprechen mit ihm über die Zeit im Haus, Höhen und Tiefen und natürlich persönliche Highlights.
