Spielt Emmy ein falsches Spiel?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Spielt Emmy ein falsches Spiel?
85 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Jens Hilbert, der Promi Big Brother König 2017, leistet Melissa Khalaj und Jochen Bendel neben Chris von BullshitTV heute Unterstützung beim Lästern. Dabei nehmen sie vor allem Emmys Verhalten im Märchenland unter die Lupe und Jens erläutert ganz genau, wie man Promi Big Brother gewinnen kann - mit dem ultimativen Masterplan.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick