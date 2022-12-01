Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

SAT.1Staffel 2022Folge 13vom 01.12.2022
Folge 13: Alles dreht sich um Jennifer Iglesias!

74 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: In „Promi Big Brother - Die Late Night Show" wird heute ordentlich gefeiert, denn Melissa ist wieder zurück! Mit ordentlich Klatsch & Tratsch im Gepäck begrüßt das nun vollständige Team heute Jennys Fanclub. Warum ihr Ex-Freund sich nicht die Couch mit deren besten Freundin teilen möchte, bleibt abzuwarten…

