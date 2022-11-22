Can Kaplan packt über Beziehung zu Walentina Doronina aus!Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Can Kaplan packt über Beziehung zu Walentina Doronina aus!
74 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt heute Reality- Experte Calvin Kleinen und den Freund von Walentina Doronina höchst persönlich.
