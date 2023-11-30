"Es wird erst immer ernst, wenn es ernst wird!"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: "Es wird erst immer ernst, wenn es ernst wird!"
83 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Jochen Bendel begrüßt heute nicht nur Tornadoerfinder Ron Bielecki im Interview nach seinem Auszug aus dem Container, sondern auch Julian F.M. Stöckel, Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen über Rons Zeit bei Promi Big Brother, wo er von neuen Freundschaften, seiner Zukunft und Vergangenheit berichtet.
