Niemals ausgelernt, nur ausgefeiert!
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 9: Niemals ausgelernt, nur ausgefeiert!
73 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Im Interview bei Melissa Khalaj und Jochen Bendel, reflektiert Urgestein Jürgen Milski seine Zeit bei Promi Big Brother. Hat er seinen Auszug bereits kommen sehen? Kann er sich seine Fehler eingestehen oder braucht er weitere Bedenkzeit?
