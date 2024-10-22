Das sagen die Finalist:innen: Der große Rückblick!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 15: Das sagen die Finalist:innen: Der große Rückblick!
64 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
So denken die Finalist:innen im Rückblick über ihre Zeit im Container: Jochen und Melissa begrüßen Meike Heiter, Matze Höhn, Alida Kurras, Jochen Horst und die glückliche Gewinnerin und frisch verlobte Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024. Mike teilt seine Emotionen bezüglich der überraschenden Verlobung, erzählt weitere Hintergründe und erklärt, wie es dazu gekommen ist. Außerdem lassen sie die emotionale Zeit im Container noch einmal gemeinsam Revue passieren.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick