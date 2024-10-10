Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Die neue Container-Chefin und professionelle Fluch-Abwehr

SAT.1Staffel 2024Folge 3vom 10.10.2024
Folge 3: Die neue Container-Chefin und professionelle Fluch-Abwehr

55 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Hier werden Wunder wahr! Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show'" 2024 steht das Wohlergehen der Bewohner:innen im Vordergrund. Melissa Khalaj will Daniel Lopes von dem Fluch befreien, der seit einiger Zeit auf ihm lastet. Dafür hat sie sich einiges einfallen lassen. Peter Klein, Maurice Dziwak und Frauke Drathschmidt sind zu Gast und haben einigen Senf mitgebracht, den sie nun zu allen brisanten Themen rund um die Bewohner:innen dazugeben. Außerdem wird die neue Container-Chefin gekürt.

