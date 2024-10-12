Die erste große Liebe, Fremdgänger und Frauen-FreundschaftenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Die erste große Liebe, Fremdgänger und Frauen-Freundschaften
55 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Jochen Horsts Ex-Frau Anouschka Renzi. Für Gigi steht fest, die große Liebe vergisst man nie! Die Runde schließt eine Wette ab: Was passiert wenn Leyla geht? Wird Mike mit ihr gehen?
