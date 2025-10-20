14: Sieger der Herzen - Böses Blut oder Vergebung?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 14: 14: Sieger der Herzen - Böses Blut oder Vergebung?
60 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
In der Late Night Show begrüßen wir nicht nur die Exits, sondern auch die Sieger der Herzen. Die Gäste nehmen wie immer unsere Promis genau unter die Lupe und überlegen: Gute Miene zum bösen Spiel?
