SAT.1Staffel 2013Folge 1vom 13.09.2013
180 Min.Folge vom 13.09.2013Ab 12

Die Spekulationen haben ein Ende: Diese zwölf Bewohner wagen das Abenteuer Promi Big Brother - 15 Tage unter 24-Stunden-Dauerbeobachtung: David Hasselhoff, Fancy, Jan Leyk, Jenny Elvers, Lucy Diakovska, Manuel Charr, Marijke Amado, Martin Semmelrogge, Natalia Osada, Percival Duke, Sarah Joelle Jahnel und Simon Desue wohnen im begehrtesten Haus Deutschlands.

