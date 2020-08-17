Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 11: Ein neuer Prince Charming fürs Märchenland

SAT.1Staffel 2020Folge 11vom 17.08.2020
Tag 11: Ein neuer Prince Charming fürs Märchenland

140 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12

Tag 11 hat es in sich: Erst bekriegen sich Katy und Elene bis aufs Blut, dann hält Werner die Rede seines Lebens und wird wenig später emotional. Big Brother spendiert der Kommentatoren-Legende zum 82. Geburtstag gleich zwei prominente Überraschungen, darunter eine Brotzeit mit seinem langjährigen Freund Reiner Calmund. Damit ist der Tag aber lange nicht zu Ende. Im Voting müssen sich die Zuschauer zwischen Alessia Herren und Elene Lucia Ameur entscheiden.

