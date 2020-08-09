Promi Big Brother
Folge 3: Tag 3: Drama, Baby!
85 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12
Es ist Lutschen angesagt: Die Bewohner im Märchenwald verdienen sich mit Lolli-Lecken Taler. Doch der Teamgeist ist schnell verflogen - stattdessen fliegen die Fetzen! Erst hatet der entzugsgeplagte Senay gegen Emmy, dann wütet er auch noch gegen Elene, die unter dem Druck in Tränen ausbricht. Zumindest bei Adela und Mischa stimmt der Haussegen: Die beiden Turteltauben kommen sich immer näher. Das und mehr siehst du jetzt in der ganzen dritten Folge "Promi Big Brother" 2020!
