Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches Geheimnis

SAT.1Staffel 2020Folge 5vom 11.08.2020
Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches Geheimnis

Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 5: Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches Geheimnis

92 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12

Tag 5 im Märchenland deckt unerwartete Geständnisse, sowie ganze neue Seiten bei einigen Bewohnern auf. Werner gibt zunächst Einblicke in seine Vergangenheit mit Christoph Daum und offenbart anschließend noch einen dramatischen Autounfall wie auch drastische Geldprobleme. Währenddessen zeigt Senay eine ganz neue Seite: Hinter der harten Schale steckt tatsächlich ein weicher Kern. Noch mehr überrascht Ikke, als er seine Perücke abnimmt und als Matthias weitermachen will.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen