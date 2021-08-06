Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 1: Take-off - Mission Weltall startet

SAT.1Staffel 2021Folge 1vom 06.08.2021
Folge 1: Tag 1: Take-off - Mission Weltall startet

185 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12

"Ein kleiner Schritt für einen Promi, aber ein riesiger Sprung für Big Brother." Unter diesem Motto werden die Promis von "Promi Big Brother" 2021 auf ihrer Reise ins Weltall 24 Stunden täglich von Kameras begleitet. Fehlendes Tageslicht und extremer Platzmangel werden für viele Bewohner:innen schon nach einigen Stunden zu einer mentalen Herausforderung. Schau Dir jetzt die ganze Folge kostenlos online an.

