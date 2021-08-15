Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 10: Melanie quälen Selbstzweifel - "Bin ich wirklich so streng?"

SAT.1Staffel 2021Folge 10vom 15.08.2021
Tag 10: Melanie quälen Selbstzweifel - "Bin ich wirklich so streng?"

Tag 10: Melanie quälen Selbstzweifel - "Bin ich wirklich so streng?"Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 10: Tag 10: Melanie quälen Selbstzweifel - "Bin ich wirklich so streng?"

79 Min.Folge vom 15.08.2021Ab 12

Babs verrät heimliche Ticks sowie Sex-Erkenntnisse und räkelt sich ausgelassen in den Weiten des Big Planets. Im Gegensatz zu Babs endloser Energie ist Uwe niedergeschlagen, weil er seine Frau vermisst. Auch bei Melanie und Eric hängt der Haussegen schief. Doch nicht nur bei Melanie machen sich Selbstzweifel laut, auch Danni geht nach ihrer Nominierung durch die anderen Promis hart mit sich ins Gericht. Das und mehr siehst du jetzt in Folge 10!

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen