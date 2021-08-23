Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 18: Ehe-Krise - Melanie trifft live auf ihren Mann

SAT.1Staffel 2021Folge 18vom 23.08.2021
135 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 12

Nach über zwei Wochen absoluter Funkstille trifft Melanie Müller das erste Mal auf ihren Ehemann Mike. Seit die Ehe-Krise bei Promi Big Brother in der Öffentlichkeit bekannt wurde, haben die beiden keine Möglichkeit für eine Aussprache gehabt. Das überraschende Wiedersehen im Aktionsraum gibt ihnen nun die Chance für eine erste Aussprache. Außerdem kocht bei Eric und Paco das Testosteron über. Am Ende muss ein weiterer Promi das Weltall verlassen.

SAT.1
