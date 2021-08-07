Tag 2: Der erste freiwillige ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 2: Tag 2: Der erste freiwillige Exit
75 Min.Folge vom 07.08.2021Ab 12
Das "Promi Big Brother"-Raumschiff ist gerade erst abgehoben, da folgt auch schon der erste freiwillige Auszug. Gesundheitliche Probleme bringen einen Promi an den Rand seiner Kräfte, sodass dieser freiwillig das Handtuch wirft. Welcher Promi-Bewohner die Raumstation verlässt und wie es für die anderen weitergeht, siehst du jetzt in Folge 2 von "Promi Big Brother".
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick