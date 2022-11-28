Tag 11: Tiefgründige OffenbarungenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Tiefgründige Offenbarungen
92 Min.Folge vom 28.11.2022Ab 12
Im Big Brother Haus werden die Taschentücher ausgepackt. Neben Kathy Karrenbauer, die mit Micaela Schäfer über ihre junge Abtreibung und deren Beweggründe spricht, offenbaren auch Rainer Gottwald und Jennifer Iglesias ihre emotionalen Gedanken. Besonders Rainer sorgt für bedrücktes Schweigen in der Garage. Wird am 11. Tag alles zu viel? Welcher Promi wirft das Handtuch?
