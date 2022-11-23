Tag 6: Schäumende Emotionen - Das Shampoo-DilemmaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Tag 6: Schäumende Emotionen - Das Shampoo-Dilemma
99 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12
Die Jubiläumsvorbereitungen sind abgeschlossen. Big Brother lädt wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.
