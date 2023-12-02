Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 13: Der erste Finalist steht fest!

SAT.1Staffel 2023Folge 13vom 02.12.2023
Tag 13: Der erste Finalist steht fest!

Tag 13: Der erste Finalist steht fest!Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 13: Tag 13: Der erste Finalist steht fest!

94 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12

Über Matthias schwebt immer noch der Unmut nach Yeliz' Nominierung, aber auch Dilara lässt heute einiges an angestauter Wut gegenüber den anderen Bewohnern aus. Außerdem hat Peter schwer mit Iris' Auszug zu kämpfen. Und wir erfahren welcher Promi heute als erstes ins große Finale einziehen kann!

Weitere Folgen in Staffel 2023

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen