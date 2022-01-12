Das Lieblingsrezept von Désirée NickJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 1: Das Lieblingsrezept von Désirée Nick
43 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 6
Die Entertainerin Désirée Nick öffnet für "Promis backen privat" ihre heiligen Hallen am Rande Berlins. Mit viel Charme und ihrer unverkennbar spitzen Zunge stellt die 65-Jährige ihr Lieblingsrezept vor: die Latte-Macchiato-Banoffee-Torte. Die Eigenkreation der Promibäckerin enthält eine besondere Cremefüllung mit Bananen und einem Schuss Amaretto. Auch für die Deko hat sich "La Nick" so einiges vorgenommen und erhält dabei männliche Unterstützung.
