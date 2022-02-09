Das Lieblingsrezept von Pascal HensJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 5: Das Lieblingsrezept von Pascal Hens
45 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 6
Vom Handball-Profi zum 2,03 m großen Back-Helden in der eigenen Küche! Pascal Hens hat alles erreicht, was man als Handballer erreichen kann. Auch bei "Promis backen privat" setzt er sich hohe Maßstäbe und stellt sich einer Herausforderung, die er kühl serviert von seinem Backcoach Frank Steidl erhält. Pascals Challenge: Er muss eine Weltpremiere backen, und zwar die fruchtige Vanillebombe! Eine Torte, die noch niemand zuvor ausprobiert hat. Wird Pascal die Aufgabe bestehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick