Das Lieblingsrezept von Kai SchumannJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 4: Das Lieblingsrezept von Kai Schumann
42 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 6
Der Gewinner des Promibackens von 2023, Kai Schumann, lädt ein in die heimische Küche. An der eigenen Rührschüssel entsteht sein Lieblingskuchen, den die Zuschauer und Zuschauerinnen bereits aus einer technischen Prüfung des Promibackens 2023 kennen. Aber Vorsicht: Abgewandelt und mit einer persönlichen Note wird dieses Backwerk zu einem ganz besonderen Highlight. Kai präsentiert seinen Lieblingskuchen nämlich in der veganen Variante.
