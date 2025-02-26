Das Lieblingsrezept von Julian F.M. StoeckelJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 2: Das Lieblingsrezept von Julian F.M. Stoeckel
43 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 6
So sieht wahre Freundschaft aus: Julian F.M. Stoeckel darf für "Promis backen privat" die Küche seiner besten Freundin, Micaela Schäfer, verwüsten. Und wie es sich für eine glamouröse Promi-Diva gehört, wird nicht nur der Backprozess zur unterhaltsamen Show-Einlage. Julians Lieblingskuchen verspricht im wahrsten Sinne des Wortes "tierischen Genuss" - geschmacklich und optisch.
