Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 8vom 13.09.2023
Quiz Taxi

Folge 8: Können Ulla und Bruno ihre Urlaubskasse im Quiz Taxi aufbessern?

28 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6

Bei Thomas Hackenberg im Quiz Taxi nehmen Ulla und Bruno Platz. Die beiden fahren am nächsten Tag in den Urlaub und haben jetzt die Chance, ihre Urlaubskasse nochmal ordentlich aufzustocken. Dafür müssen sie allerdings bis zum Ziel durchhalten!

