Können Ulla und Bruno ihre Urlaubskasse im Quiz Taxi aufbessern?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 8: Können Ulla und Bruno ihre Urlaubskasse im Quiz Taxi aufbessern?
28 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6
Bei Thomas Hackenberg im Quiz Taxi nehmen Ulla und Bruno Platz. Die beiden fahren am nächsten Tag in den Urlaub und haben jetzt die Chance, ihre Urlaubskasse nochmal ordentlich aufzustocken. Dafür müssen sie allerdings bis zum Ziel durchhalten!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick